Reprodução/Instagram Mari Gonzalez e Pipo Marques estariam vivendo um affair

Mari Gonzalez, 31, está em Lisboa com a família de Pipo Marques, com quem estaria vivendo um romance. O rapaz de 29 anos é filho do cantor Bell Marques, que parece aprovar o suposto namoro. Isso porque o artista publicou uma foto da influenciadora no próprio Instagram na última quarta-feira (22).



Reprodução/Instagram Bell Marques publica foto de Mari Gonzalez em meio a boatos de affair da influenciadora com seu filho

Ele compartilhou nos Stories um clique de Mari ao lado de Ana Marques, sua esposa, e Patrícia Guerra, sua nora, casada com seu filho mais velho, Rafa. "Três meninas do Brasil, três corações, três democratas", escreveu ele na publicação, citando a música "Meninas do Brasil", de Moraes Moreira.

A mesma foto já havia sido publicada pela influenciadora mais cedo no mesmo dia. Vale mencionar que Bell Marques também está em Portugal para realizar uma turnê.

As especulações sobre um affair entre Mari Gonzalez e Pipo Marques surgiram ainda em 2023, mas foram desmentidas pela ex-panicat em dezembro do mesmo ano. Agora, os boatos voltaram a ganhar força quando os dois surgiram em um mesmo resort em Alagoas, em abril.

Mari não assume um novo relacionamento desde o fim do noivado com o ex-BBB Jonas Sulzbach. Os influenciadores estavam juntos desde 2015, mas decidiram colocar um ponto final na relação em outubro de 2023.

