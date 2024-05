Instagram Pipo e Mari Gonzales viajam juntos à Portugal

A ex-BBB Mari Gonzalez surgiu em uma foto com Pipo Marques nesta terça-feira (21). A foto em questão foi publicada por Rafa Marques, em que aparece junto a esposa, Patrícia Guerra, em uma viagem em Portugal. A foto acabou gerando comoção na internet, aumentando os rumores de que a influenciadora está vivendo um affair com o cantor.



Pipo e Rafa são filho do cantor Bell Marques, que está em Portugal para realizar uma turnê. O possível romance entre Mari e Pipo, no entanto, surgiram em 2023, crescendo em abril deste ano, quando surgiram no mesmo resort em Alagoas.

A ex-paniquete negou em dezembro do ano passado que estaria em um romance com o cantor. O perfil Circo na Mídia, no entanto, havia divulgado que Pipo e a influenciadora foram vistos juntos deixando o Yatch Clube de Salvador, na Bahia, no final do ano.

Desde o fim do relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach, Mari não assumiu nenhum novo relacionamento. Eles mantiveram uma relação desde 2015, chegando a noivar. Entretanto, em outubro do ano passado, o ex-casal anunciou o final na relação.

