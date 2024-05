Reprodução/Instagram Sophie Charlotte comenta fim do casamento de 10 anos com Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte quebrou o silêncio sobre a separação de Daniel de Oliveira . O casal anunciou o fim do casamento em abril.

A atriz foi questionada sobre o relacionamento e, sem detalhes, declarou que está focada na carreira. Atualmente, ela está no ar em Renascer.

"Estou feliz, rodeada de amigos e só pensando na novela", disse em entrevista a revista Veja.

Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte começaram a namorar em 2014, quando gravavam a novela "O Rebu". Logo em 2015, os artistas decidiram oficializar a união e se casaram. Em 2016, eles tiveram Otto, filho único deles.

Na mesma semana da separação, Sophie comemorou o aniversário de 35 anos e ganhou uma declaração do ex-marido . "Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária para o nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre", escreveu.

