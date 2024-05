Reprodução Instagram - 2.5.2024 Sophie Charlotte comemora aniversário de 35 anos

Com 35 anos recém-completados, a atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais na última quarta-feira (1º) para compartilhar alguns registros da comemoração de aniversário dela ao lado de amigos próximos. A festa acontece após a separação dela e de Daniel de Oliveira .



“Nosso dia perfeito! Amo vocês demais. Nosso dia perfeito como tinha que ser”, escreveu a atriz, que está no ar como Eliana no remake de “Renascer" , por meio dos stories do Instagram.



Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e André Nicolau foram alguns dos convidados que estiveram na festa. O evento ocorreu na cobertura do Fasano, hotel de luxo no Rio de Janeiro . Além disso, Charlotte ganhou uma festa surpresa.





Separação

Casados desde 2015, os atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira encerraram a relação amorosa. Os dois já trabalharam juntos na Rede Globo e são pais de Otto, que completou 8 anos em março deste ano. As informações do término foram confirmadas pela equipe da atriz à reportagem do iG Gente na segunda-feira (29) .

