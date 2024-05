Reprodução/Instagram Neta de Elvis é contra venda hipotecária de Graceland e alega fraude

A neta de Elvis Presley, Riley Keough, batalha na Justiça para impedir a execução hipotecária da histórica mansão do cantor em Memphis, "Graceland", marcada para esta semana. Ela alega fraude e afirma que a empresa por trás da venda não existe e não tem direitos sobre a propriedade. As informações são da CNN americana.

Riley entrou com uma ação judicial este mês afirmando que, no ano passado, a empresa Naussany Investments & Private Lending LLC apresentou documentos que pretendiam mostrar que Lisa Marie Presley havia feito um empréstimo de US$ 3,8 milhões na empresa e colocado a mansão como garantia de pagamento desta dívida.

Lisa Marie, filha de Elvis e mãe de Riley, morreu em janeiro de 2023. Ela era a única herdeira de Graceland e da fortuna do pai quando ele morreu em 1977.

"Esses documentos são fraudulentos", alega o processo movido por Riley. "Lisa Marie Presley nunca pediu dinheiro emprestado à Naussany Investments e nunca colocou Graceland como garantia hipotecária".

O documento judicial também identificou um tabelião na Flórida que disse que "nunca conheceu Lisa Marie Presley nem autenticou nenhum documento para ela", apesar de seu nome constar na papelada do suposto empréstimo.

Graceland é uma das maiores atrações turísticas do Sul dos Estados Unidos e durante anos foi a segunda casa mais visitada do país, depois da Casa Branca.



