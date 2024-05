Reprodução/TikTot Eugenio estava ao lado de Kylie Jenner no momento das fotos, o que levou a sua demissão

O modelo italiano Eugenio Casnighi afirma que foi demitido do Met Gala de 2024 por ter viralizado ao lado de Kylie Jenner durante sua passagem pelo tapete vermelho em 2023. “Acabei de ser demitido do Met Gala”, disse ele em um vídeo.

Eugenio compartilha algumas fotos em que aparece ao lado da empresária na edição do ano passado e pergunta “Lembram de mim?”, e em seguida começa a explicar todo o lado dele da história.

“Então, eu nunca falei sobre isso porque estava sob NDA (Non Disclosure Agreement, ou Acordo de Não Divulgação, em português). Engraçado, eles me demitiram, então posso dizer o que quiser agora.”

Ele explica que trabalhava como modelo e recepcionista no Met Gala havia dois anos e desta vez deveria trabalhar no tapete novamente, porém, não foi o que aconteceu. “Eles me demitiram porque me tornei viral no ano passado”, afirmou.

“Então, basicamente, eles disseram: 'Você fez isso por si mesmo, então não podemos mais permitir que você trabalhe lá, sinto muito.'”

“No ano passado, me disseram que eu ficaria com Jenner a noite toda, e eu a ajudaria no que ela precisasse”, lembrou. “Eles literalmente me disseram que escolhemos você porque gostamos mais de você do que de outras pessoas para estar com essa celebridade, mas quando as pessoas tiraram fotos da celebridade real, não eu, da celebridade real como Kylie Jenner e eu estávamos ao lado dela, é claro, eu acabei na foto e eles me culparam.”

Em um segundo vídeo, o modelo explica que não está contando tudo porque “os odeia”, mas que está chateado pelo ocorrido e gostaria de contar sua parte da história, sem revelar nomes. E então ele mostra e-mails e mensagens que recebeu dos organizadores do evento, com sua demissão. Assista ao vídeo completo abaixo: