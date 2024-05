Reprodução Instagram - 19.5.2024 Zé Vaqueiro agradece apoio dos fãs após internação do filho

O cantor e compositor Zé Vaqueiro, de 25 anos, usou as redes sociais no último sábado (18) para desabafar após a internação do primogênito, Arthur, de dez meses. O bebê, que nasceu com Síndrome de Patau, sofreu uma parada cardíaca na sexta-feira (17), um dia depois de ter tido alta hospitalar.



“Todos os dias é querer saber o que vai ser de nós lá na frente, tudo isso que estamos passando, o quanto temos nos dedicado à nossa família, tanto eu, como Ingra. Creio que Deus tem um propósito gigantesco, que só vamos entender lá na frente, mas é isso”, iniciou ele, em referência à esposa, Ingra Soares, empresária e influenciadora.



O sertanejo ainda aproveitou para agradecer pelo carinho dos fãs, que enviam mensagens de apoio para o casal e o bebê. “Deus abençoe vocês! Muito obrigado pelo carinho, orações, energias positivas. Deus está no controle de tudo”, finalizou.



O que é síndrome de Patau?

Caracterizada por má-formações em partes da face e também na região do sistema nervoso, urinário e cardíaco, a doença genética é simbolizada por um cromossomo 13 adicional . Dessa forma, há uma trissomia deste cromossomo: ao invés de ser um par, o conjunto passa a ser um trio.

