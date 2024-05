Reprodução/Instagram Taylor Swift





A cantora Taylor Swift, de 34 anos, causou um burburinho nas redes sociais após os fãs notarem uma marca estranha em seu pescoço, enquanto fazia um show em Estocolmo, na Suécia, na noite de sábado (18).

A mancha roxa logo foi interpretada como um 'chupão' pelo público. A artista, que segue rodando o mundo com a The Eras Tour, namora o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 34 anos.

Um fã registrou o momento da apresentação, dando um zoom no suposto "chupão", e a filmagem viralizou na internet.





"Taylor se divertiu ontem à noite", brincou um internauta. "Sinto que estou vendo isso na minha irmã", escreveu outra. "Isso é tão ensino médio", comentou mais um seguidor.

Os rumores de namoro entre Travis Kelce e Taylor Swift surgiram em agosto do ano passado e se confirmaram em setembro do mesmo ano, quando o casal foi visto junto pela primeira vez.

