Reprodução Instagram - 18.5.2024 Kéfera muda visual e diz que virou 'chamariz de homens'

A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann , de 31 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (17) para contar que o novo visual tem atraído os homens: "Chamariz". Ela ainda pontuou que, desde que alongou as madeixas , tem gastado mais tempo para se arrumar.





"Gente, esse cabelo é chamariz de homem. Apavorada. Ontem eu saí e chegou uma hora que eu falei: 'Calma, rapazes, tem para todos'. Mentira, não tem, não. Espera aí que não é festa da uva. Mas assim, caramba, o que é isso?", disse, por meio dos stories do Instagram.





Kéfera está com um mega hair com mechas loiras . A revelação de que tinha abandonado os fios curtos e castanhos ocorreu ontem (17), quando ela marcou presença na gravação do DVD de Matheus Fernandes. "Muitas aventuras com meu mega hair, eu estou vivendo. Descobri um novo mundo", brincou.





Como tem se dedicado ao mundo fitness , mudando a alimentação e aumentando a prática de exercícios físicos, Buchmann ainda comentou sobre como fará os treinos com os novos cabelos. "Vamos para a academia ver como vai performar meu cabelo num treininho de perna?", finalizou ela.

