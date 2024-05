Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e Ludmilla

Na última quarta-feira (15), Ivete Sangalo e Ludmilla , de 51 e 29 anos, anunciaram o cancelamento das turnês que faziam para comemorar a carreira delas. Sangalo faria um especial de 30 anos. Ludmilla celebraria os 10 anos no funk. Em meio a um embate com a produtora que cuidava das apresentações, a 30e , a polêmica aumentou por conta de fãs que já haviam comprado os ingressos.







Isso porque a venda estava disponível desde fevereiro (turnê de Ivete); e dezembro de 2023 (turnê de Ludmilla). Os preços dos ingressos para os shows de Sangalo custavam entre R$ 100 e R$ 700. Já os de Ludmilla eram vendidos por valores entre R$ 95 e R$ 500.





Ivete Sangalo

A baiana veio a público conversar com os seguidores que a acompanham nas redes sociais. Por meio dos stories do Instagram, deu detalhes da relação com a produtora e explicou os motivos que a fizeram optar pelos cancelamentos dos shows que estavam marcados .







"Hoje venho aqui contar para você que esse é um momento muito sério, de muita responsabilidade. Afinal de contas, eu tenho 30 anos de carreira. Nesses 30 anos de carreira, a transparência, a responsabilidade e, obviamente, o amor em tudo o que coloco, sempre foram prioridades para mim. São pilares fortíssimos da minha história e da minha vida", iniciou.





"Nesse momento, para mim, é muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial, que são meus 30 anos de carreira. Eu pensei, criei um show, pensei muito em nossa história, como eu faria isso", prosseguiu.





Antes de vir desabafar nas redes sociais, a musicista havia enviado um comunicado à imprensa no qual expunha que a 30e "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas".





"Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", acrescentou o comunicado.





Produtora se manifesta

Responsável pela produção da turnê de Ivete e de Ludmilla, a 30e, que também cuida da "Super Turnê", de Jão , também se pronunciou após o anúncio do cancelamento feito pelas artistas. A produtora disse que a decisão partiu das cantoras .





"A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês", inicia a nota. A 30e não sabia que Sangalo cancelaria os shows e descobriu somente com o comunicado enviado à imprensa.





"Em relação à turnê 'Festa', por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê 'Ludmilla in the house tour', não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado", afirma.



"Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão", conclui a nota.





Ludmilla

Assim como Ivete, Ludmilla enviou um comunicado à imprensa e, além disso, decidiu usar as redes sociais para se desculpar com os espectadores. Os ingressos para a turnê dela já estavam sendo comprados desde dezembro de 2023.





"Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto eu sou exigente com as minhas entregas, o quanto eu sou exigente quando se trata do meu público, dos meus fãs, de levar alegria para eles, para celebrar. Então, é uma coisa muito séria que não poderia ser feita de qualquer jeito", começou a funkeira.



"Parei toda a minha agenda para fazer isso. Era um momento que eu estava separando para celebrar junto com vocês, mas que, infelizmente, por coisas que fogem da minha mão e do meu controle, a gente não vai conseguir viabilizar", continuou a esposa de Brunna Gonçalves .





Embora tenha anunciado o cancelamento da turnê, Ludmilla insinuou que tentaria refazer os shows futuramente. "Porém, isto não quer dizer que a 'Ludmilla In The House' nunca vai acontecer. Quando coloco uma coisa na minha cabeça, é mais fácil tirar minha cabeça do que a coisa. A gente vai fazer isso acontecer da melhor maneira possível, do melhor jeito possível", argumentou.





Da mesma forma que Ivete, Ludmilla atribuiu o cancelamento da turnê à 30e quando enviou um comunicado à imprensa. "Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a 'Ludmilla in the house tour' está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses", pontua o texto enviado pela equipe da artista.

