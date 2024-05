Reprodução Esposa de Ludmilla desmente motoboy que acusou desprezo da cantora

A dançaria Brunna Gonçalves foi às redes sociais desmentir o entregador que acusou Ludmilla de desprezá-lo. Nesta quarta-feira (15), a ex-BBB relatou o que aconteceu no encontro polêmico da cantora com o motoboy e publicou o vídeo da ocasião.



"Eu fico chocada com pessoas que querem crescer as custas de outras. Ao invés de fazer seu corre de boa, fica inventando coisa para se crescer", iniciou nos Stories do Instagram.

Brunna conta que no dia 21 de março fez um pedido em um aplicativo para entregar na casa em que mora com a cantora. Acontece que nem ela e nem Ludmilla estavam na residência, apenas a funcionária do lar Nete, que ficou responsável por receber a encomenda.

Nesse meio tempo, Ludmilla chegou na casa pouco antes de encontrar com o motoboy, a ponto de não perceber a presença desse. Quem, de fato, passou pelo trabalhador foi Giovanna, uma das bailarinas da cantora.

"Ele ficou p*to e saiu", garante Brunna. "Ele fez um vídeo, postou nas redes dele falando que Ludmilla e seus amigos não tiveram a capacidade de pegar a encomenda que foi feita por mim. Ele nem sabia a procedência [do pedido], não sabia de nada. Falou que a Ludmilla passou por ele e não pegou. Vocês viram, quem passou por ele foi a Giovana. Ela nem mora aqui, como que ela ia pegar uma entrega que nem é para ela? A gente tem uma norma de segurança que a Nete que é responsável por pegar as encomendas", explicou.

Por fim, Brunna lamentou a atitude do entregador, apontando que se não tivesse a gravação das câmeras de segurança seria atacada sem motivos. "Ai, vai uma pessoa, inventa um negócio desse, joga na internet para ter um vídeo viralizado, aí os Instagrams pegam esses vídeos, replicam sem saber se é real ou não e você que lute, meu amor. Se a gente não tem essa câmera de segurança que aquilo não existiu, as pessoas iam acreditar no entregador", apontou.

Brunna Gonçalves desmentindo a fake news referente a historia do entregador em sua casa. https://t.co/m38BYeyoGy pic.twitter.com/flyBtK4vsF — Portal Brunna Gonçalves (@PortalBrunna) May 15, 2024





Entenda a polêmica

Na última terça-feira (14), viralizou o vídeo de um entregador alegando ter sido desprezado por Ludmilla. O trabalhador afirmou que a cantora teria se recusado a receber o pedido das mãos dele, transferindo a tarefa para a funcionária da casa.

"C*ralho, é f*da, hein família. O pai tá aqui em Alphaville para fazer entrega para Bruna, mulher da Ludmilla. Cheguei ali, a Ludmilla desceu do carro, olhou para cara do entregador, do humilde entregador, ao invés de pegar a p*rra do pedido, ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro de casa chamar a empregada para vir me atender", diz ele na gravação, visivelmente incomodado.

*Motoboy morador de manguinhos foi fazer entrega na casa da Ludmilla agora a noite veja como foi a recepção da mesma com o humilde motoboy entregador da ifood!*😡🤬 pic.twitter.com/VUmhNWz1pe — arcanjo de guerra (@Braga8Daniel) May 14, 2024