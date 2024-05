Reprodução/Instagram Produtora sobre cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla: 'Decisão unilateral'

Os fãs de Ivete Sangalo e Ludmilla foram surpreendidos com o anúncio do cancelamento das turnês das cantoras por todo o Brasil. Nos comunicados, as artistas culparam a produtora dos eventos , a empresa 30e.

Em contato com o iG Gente, a empresa se pronunciou de afirmou que a decisão do cancelamento partiu das famosas.

"A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê “A Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Já em relação à turnê “LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR”, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado", afirmaram.

Segundo eles, as informações para o reembolso serão divulgadas em breve. "A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso".

Por fim, a produtora respondeu às acusações de Ivete e Ludmilla. "Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente", concluiu.

