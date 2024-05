Reprodução Meghan e Harry estariam preocupados com possíveis revelações sobre passado da Duquesa de Sussex

Meghan Markle, hoje conhecida como Duquesa de Sussex, devido ao seu casamento com o Príncipe Harry, pode estar “em pânico” após revelação de que seu ex-marido, o produtor de cinema Trevor Engelson, pode estar prestes a lançar um livro contando detalhes sobre a relação dos dois, que durou cerca de nove anos, entre namoro e casamento.

Antes de entrar para a Família Real do Reino Unido, Meghan era atriz, tendo participado de filmes como “Quero Matar Meu Chefe” e “Dater's Handbook”, ela namorou Trevor em 2004, se casando com o produtor em 2011, na Jamaica. O divórcio veio já em 2013, apenas dois anos depois, a pedido de Meghan, que alegava “diferenças irreconciliáveis”.

Meghan conheceu Harry apenas três anos depois, já em 2016, apresentada ao príncipe por um amigo em comum, e se casando com ele em 2018. Desde então ela vem tentando afastar sua imagem do passado, especialmente após desavenças com a família real.

Reprodução/Facebook Trevor Engelson e Meghan Markle em 2010

Segundo informações da OK! Magazin, Trevor, hoje casado com a nutricionista e herdeira multimilionária, Tracey Kurland, estaria recebendo propostas para publicar a história de seu “casamento fracassado” com Meghan, o que tem deixado Duque e Duquesa estarrecidos.

“Há muitas coisas que os dois, especialmente Meghan, não querem necessariamente que sejam de domínio público. Não é nenhum segredo que os dois levaram vidas coloridas antes de se conhecerem, e embora Harry tenha falado sobre muitos erros em seu livro, ainda há coisas sobre Meghan que não sabemos”, disse uma fonte à revista.

Ainda segundo a publicação, Meghan era bastante conhecida nas festas de Hollywood antes de conhecer Harry e alegaram que há pessoas dispostas a discutir seu passado, incluindo seu casamento fracassado com Trevor. A jornalista e especialista real, Ulrike Grunewald, estaria liderando o próximo documentário que será produzido para a rede alemã ZDF.

Segundo relatos, Ulrike viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, com uma equipe de cinco pessoas. Ela também começou a investigar a região de Montecito, bairro onde o casal mora com seus dois filhos.

Como terminou o “casamento fracassado” de Meghan e Trevor

Reprodução/redes sociais Meghan Markle e Trevor Engelson

Após o casamento em 2011, o ex-casal mantinha um relacionamento à distância, e Meghan teria devolvido as alianças de forma “brutal”, de acordo com relatos de fontes próximas.

Andrew Morton, autor do livro “Meghan: Uma Princesa de Hollywood”, revelou que o término aconteceu pelo correio, de acordo com um amigo do então casal. “O casamento terminou tão abruptamente que Meghan enviou seus anéis de casamento e noivado de diamante de volta para ele [Trevor] por carta registrada”.

Outra fonte confirmou ainda que a decisão pelo fim do casamento foi tomada unicamente por Meghan e que aconteceu “totalmente do nada”.