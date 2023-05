Foto: Reprodução Princesa Diana

A coroação do rei Charles na Inglaterra neste sábado (06) não foi bem recebida pelos internautas, que deram mais destaque à princesa Diana nas postagens do Twitter.

Muitos lamentaram que a atual esposa do rei, Camilla, que foi amante dele durante o casamento com Diana, tenha sido coroada rainha.





"A verdadeira rainha é Diana", disse um usuário. Outro afirmou que "ninguém está interessado nessa coroação do fracassado Charles, que nunca terá o mesmo impacto que a princesa Diana teve na Terra".

Charles foi casado com Diana Spencer, a Lady Di, de 1981 a 1996, e os dois tiveram os príncipes William e Harry. Durante o casamento, Charles e Camilla foram acusados de infidelidade pela princesa.

Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 31 de agosto de 1997, ao lado do namorado, Dodi Al-Fayed.

A única rainha que me faria assistir a uma coroação, Lady Diana inesquecível pic.twitter.com/myX2FOtEPR — Cris 🌪️🐬 (@acpm2121) May 6, 2023





impressionante como ninguém tá ligando pra essa coroação do charles, fracassado q nunca terá o msm impacto que a princesa diana teve na terra pic.twitter.com/nofhoGDOUn — vitor (@daenerissz) May 6, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.