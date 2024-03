Reprodução/Getty Images Rei Charles III em rara aparição pública nesta Páscoa

Neste domingo (31), o rei Charles III fez uma rara aparição pública. O monarca estava ao lado da esposa, a rainha Camilla. Charles III está no meio de um tratamento contra um câncer e tem estado mais recluso nos últimos meses.



O monarca foi visto chegando na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em plena comemoração de Páscoa. Ele foi visto sorridente e andando ao lado da esposa. Charles III acenou e cumprimentou os súditos que estavam presentes no local, na cidade de Windsor, no Reino Unido.

O diagnóstico de Charles III veio após uma cirurgia na próstata, em fevereiro deste ano. Por conta disso, ele não estava participando de diversos compromissos da realeza. Até o momento, não há muitas informações sobre o estado de saúde do monarca.

Uma situação semelhante aconteceu com a princesa Kate Middleton, que ficou fora dos holofotes durante alguns meses e acabou gerando diversos boatos sobre o seu sumiço. A princesa de Gales, no entanto, veio a público informar que estava fazendo um tratamento contra o câncer depois de ter passado por uma cirurgia o abdômen nos últimos meses.

No vídeo, Kate diz que precisou de um tempo para conseguir se recuperar e contar aos filhos de seu estado de saúde. Ela teria descoberto a doença nos exames pós-cirúrgicos.

A princesa disse: "Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer pessoalmente por todas as mensagens maravilhosas de apoio e por entenderem enquanto eu estava me recuperando da cirurgia. Tem sido meses incrivelmente difíceis para toda a família, mas eu tive um time médico fantástico, que tiveram o melhor cuidado comigo pelo qual eu sou muito grata. Em janeiro, eu fiz uma grande cirurgia abdominal em Londres e, naquele momento, foi dito que a minha condição não era cancerigena. A cirurgia foi um sucesso, mas os testes depois da cirurgia encontraram um câncer presente".

