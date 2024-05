Reprodução Netflix Richard Gadd

Baseada em acontecimentos verídicos , “Bebê Rena” continua causando polêmica pelas figuras reais que inspiraram os personagens da série, com destaque à Fiona Harvey, rotulada como “Martha da vida real” , e Richard Gadd, protagonista e criador do seriado da Netflix.



O artista voltou a pedir que os espectadores não tentassem descobrir a identidade das figuras que são retratadas na série ficcional . Ele ainda ressaltou que, caso quisesse esse tipo de exposição, teria feito um documentário e não uma trama ficcional.



“Eu fiz uma declaração publicamente dizendo que quero que o show seja recebido como uma obra de arte e quero que as pessoas aproveitem o show como uma obra de arte. Eu me chamo Donny Dunn. Existe em uma espécie de reino fictício, mesmo que seja baseado na verdade, existe em um reino fictício”, iniciou, em entrevista ao “The Hollywood Reporter”.



“Se quisesse que as pessoas da vida real fossem encontradas, eu teria feito disso um documentário. Falei de forma pública sobre como não quero que as pessoas façam isso. Acho que nunca mais vou comentar sobre isso”, completou o humorista em entrevista ao mesmo veículo.



Apontada como Martha da vida real, Fiona Harvey disse que processaria tanto Richard Gadd quanto a Netflix . Ela alega que a abordagem da série não é verdadeira com o que, de fato, aconteceu entre ela e Richard.

