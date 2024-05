Reprodução/SBT/Instagram Alexandre Frota não poupou críticas a Davi Brito após ida ao Rio Grande do Sul

Alexandre Frota não acredita que Davi Brito tenha ido ao Rio Grande do Sul na intenção de ajudar as vítimas das inundações que atingem o estado. O ex-deputado insinuou que o campeão do BBB 24 estaria apenas tentando se promover.

"Ele é uma farsa total, sempre achei, independentemente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei! Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido, a Wanessa [Camargo] não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu [do BBB], ela não agrediu [o Davi], mas você sabe que a gente mora em um país hipócrita, de falsos moralistas", disparou ele.

"Mas você fala farsa pelo fato de ele ter ido ao Rio Grande do Sul?", perguntou Leo Dias. "Não, ele é uma farsa em tudo, principalmente agora em ir ao Rio Grande do Sul e dizer que foi lá trabalhar. Ele pegou um celular e saiu dizendo que foi trabalhar", rebateu Frota. "Trabalhar é quem estava dentro da água, quem estava tirando as vítimas [da água]", continuou o político.

"Mas ele estava, Alexandre, ele botou o Pix dele, a galera doou o dinheiro para ele. Ele pegou o barco e foi lá, pegou o telefone e fez foto, fez live", ironizou Cariúcha. "Não era você que defendia tanto ele?", reagiu Leo Dias. "Você falou certo, eu defendia. Fazer o quê? A gente cai [em lotora], né?", respondeu a apresentadora.

