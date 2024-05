Reprodução Davi Brito é alvo de críticas por 'reality show' com vítimas do RS

Davi Brito vem sendo alvo de críticas pela forma como está tratando a tragédia do Rio Grande do Sul. Voluntário, o campeão do BBB 24 gerou polêmica por transformar a situação em um "reality show".

Transmitindo ao vivo os resgates nas redes sociais, o baiano viralizou por dar risada de um morador que se recusou a deixar a casa para trás.

"Como é que o senhor se sente nesse momento de ver toda essa situação acontecer?", questionou o ex-brother. Sem palavras, o morador não responde.

Em outro vídeo, Davi foi hostilizado por moradores do local enquanto registrava os resgates. Nas redes sociais, os usuários dividiram opiniões sobre o caso.

acho que o melhor q o davi poderia ter feito era ter mandado os alimentos e as doações e ter ficado quietinho lá em salvador pic.twitter.com/h1jRPGdzud — math 🐺 (@bbb_loba) May 10, 2024









Trabalhando como voluntário de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, Davi Brito, campeão do BBB 24, foi hostilizado por moradores do local após filmar tragédia para as redes sociais.

pic.twitter.com/blCCqLS2zf — Central Reality (@centralreality) May 10, 2024





"Fazendo conteúdo com a tragédia das pessoas", comentou uma internauta; "Mais atrapalha do que ajuda", pontuou outro; "As pessoas em geral pegam muito no pé do Davi, mas nisso estou do lado dos moradores", declarou outra.

"Davi sofre um hate extremamente desproporcional. Não concordo em filmar absolutamente tudo, fazer 1 ou 2 stories para mostrar como o dinheiro tá sendo utilizado ok, mas não tem necessidade de filmar tudo. Porém, vejo influencer fazendo Stories sobre a tragédia e ninguém reclama", defendeu mais um.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp