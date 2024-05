Reprodução/Instagram De biquíni, Anitta dança funk em passeio de barco com amigos; vídeo

Nesta sexta-feira (10), Anitta aproveitou o sol nos Estados Unidos em um passeio de barco com os amigos. A cantora está no país para comemorar o aniversário da amiga, Lele Pons.

Nos Stories do Instagram, a artista compartilhou um vídeo dançando funk e exibindo o corpo com um biquíni estampado.

Ao dos amigos, Anitta mostrou o rebolado ao som da sua nova música.

Ainda nesta semana, a brasileira compartilhou alguns registros do passeio dela por uma favela no Rio de Janeiro . De shorts super cavado e com blusa do Brasil, a funkeira ainda usava chinelos brancos e um boné.

anitta você sempre será gostosa pic.twitter.com/XHNTf98dpV — ؘ (@anitteiro) May 10, 2024





