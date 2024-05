Reprodução Susan Backlinie morreu aos 77 anos

A atriz e dublê Susan Backlinie , conhecida por protagonizar uma das cenas mais icônicas da história do cinema, morreu neste sábado (11), aos 77 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi revelada pelo empresário da artista, Matthew Templeton. A causa do óbito não foi divulgada.

Susan Backlinie fez a cena de abertura do filme "Tubarão", de 1975, um clássico da sétima arte, produzido pelo consagrado cineasta Steven Spielberg. Para realizar a cena, a atriz foi amarrada a vários fios para criar o efeito de estar sendo arrastada pela criatura debaixo da água.

"É com o coração pesado que lamento informar que a nossa amada Susan morreu na manhã de hoje [11 de maio]”, escreveu o empresário da artista em seu comunicado.

"Gostaríamos de agradecer as mensagens recebidas. Por favor, respeitem a privacidade da família nesse momento difícil", acrescentou Templeton.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp