Reprodução/Instagram Juliana Didone foi criticada após publicar vídeo sobre o RS

A atriz gaúcha Juliana Didone gerou polêmica, na última terça-feira (7), após publicar um vídeo em que fala sobre a situação no Rio Grande do Sul . Na postagem, a artista faz uma espécie de performance no chuveiro e declama uma poesia. "No Rio Grande do Sul o povo todo chora. Não é porque a Madonna foi embora, ela fez uma grande doação, empatia é ter coração, mas é que a chuva virou enchente", recitou.

Rapidamente, o vídeo viralizou nas redes sociais e gerou uma série de críticas contra Juliana Didone. Com a repercussão negativa, a atriz apagou a publicação e deixou de falar sobre o assunto. A situação só mudou neste sábado (11), quando a artista voltou às redes sociais para pedir desculpas.

Em novo post, Juliana afirmou que "se perdeu completamente dentro de seus sentimentos" e disse que ficou chateada com os comentários negativos.

"Oi, gente vim aqui conversar com vocês. Sou gaúcha e tudo que aconteceu e que está acontecendo me afeta muito e acabei me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos", afirmou.

"Entendi que foi uma forma completamente equivocada, tragédia não se ajuda com poesia na internet", continuou. "Descobri que virei meme, o que me deixa chateada sim", acrescentou.

Tragédia

Os dados mais recentes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul informam que 143 pessoas morreram e outras 125 estão desaparecidas desde o início dos temporais.

Ao todo, 446 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 2.115.704 pessoas. O órgão contabiliza 537.380 pessoas desalojadas, além de 81.170 em abrigos.

