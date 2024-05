Reprodução/IMDB Zendaya em cena de Euphoria

Law Roach, de 45 anos, estilista e amigo de Zendaya, de 27, um dia após vesti-la para o Met Gala de 2024, falou em entrevista sobre os laços profissionais e familiares que mantém com a atriz desde o início de sua carreira, quando ela tinha apenas 13 anos. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Law relembrou cinco dos figurinos mais icônicos de Zendaya e revelou o caminho que percorreram, sempre apoiando mutualmente.

“Então, fizemos uma promessa juntos quando a conheci, quando ela tinha 13 anos, que faríamos tudo para apoiá-la e ajudá-la a crescer, e conforme ela crescesse, ela me levaria com ela e foi exatamente isso que ela fez. Ela cumpriu sua promessa e eu cumpri minha promessa a ela, e crescemos juntos”, disse o estilista.

Ele ainda revelou marcas que Zendaya não pensa em usar tão cedo em suas aparições em tapetes vermelhos, isso porque marcas como Gucci, Saint Laurent, Dior, Chanel e Valentino recusaram a estrela de “Euphoria” quando ela estava em seu início de carreira.

"Sempre diziam 'tente novamente ano que vem, ela continua muito imatura, ela não está no nosso calendário'. Ela só usou Valentino quando conseguiu uma campanha com eles, mas nunca usou nenhuma dessas outras marcas. Em editoriais, sim. Mas no tapete vermelho, não."

Law continua: “Ela nunca usou Dior, nunca usou Chanel, nunca usou Gucci. Todo evento, toda aparição, nunca. Nunca. A primeira vez que ela usou um Valentino em público foi sob contrato”.