Reprodução/Instagram Solteira, Sophie Charlotte recebe flerte do filho de Madonna

A passagem de Madonna pelo Rio de Janeiro também mexeu com o coração de David Banda, filho da cantora. O jovem de 18 anos resolver "levar" algumas celebridades brasileiras de volta para casa, mas de forma virtual.

O herdeiro da artista conheceu diversos famosos no país e parece que Sophie Charlotte chamou a sua atenção. Os dois foram apresentados durante o after party no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

David começou a seguir a mais nova solteira, após o fim do casamento com Daniel de Oliveira , e ainda foi retribuído. Ele já até curtiu fotos da atriz.

Além de Sophie, Pabllo Vittar também recebeu notificações de David Banda nas redes sociais.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp