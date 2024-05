Reprodução Instagram - 6.5.2024 Beyoncé usa body fio-dental

A cantora e compositora Beyoncé , de 42 anos, usou as redes sociais no último domingo (5) para postar alguns cliques com um body fio-dental. Entre fotos e vídeos, ela foi elogiado pela base de fãs.



Na postagem, a artista apostou em um body cavado na cor prata. O decote destaca as costas de Beyoncé, que ainda usou calça de couro recortada justa ao corpo, chapéu e botas.



Nas unhas , a cantora escolheu homenagear os Estados Unidos e desenhou a bandeira do país com esmalte. Como acessórios, ela optou por anéis de brilhante, óculos de sol e brincos.



Seguidores e fãs que acompanham Beyoncé nas redes sociais elogiaram a musicista nos comentários da publicação. “Deusa”, escreveu um usuário do Instagram. “Ela nunca erra”, afirmou outra. “O Show de Copacabana vai ser em maio?”, brincou um internauta brasileiro, insinuando que ela viria ao país, assim como Madonna .

