8 revelações da autobiografia de Britney Spears

Nadou pelada no Rio de Janeiro

Apesar da maioria dos relatos focar na solidão e problemas da vida de Britney, um deles traz uma lembrança feliz, de quando a cantora estava no Brasil. Ela contou que viveu um dos momentos mais felizes no Rio de Janeiro, em 2001, quando veio cantar no Rock in Rio. "No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos — uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto. À noite, meus dançarinos — eram oito, duas garotas e seis homens — e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua. Foi tão bonito. Exaustos, fomos para uma sauna, onde conversamos mais um pouco", narrou.