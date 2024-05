Reprodução/Instagram Vivi Araújo e o marido, Guilherme Militão

Viviane Araújo usou as redes sociais na noite de terça-feira (30) para compartilhar um momento romântico com o marido, o empresário Guilherme Militão. Ela tem ignorado as declarações polêmicas dadas pelo jogador de futebol Radamés Furlan, que afirmou ter sido seu amante, enquanto ela ainda estava o cantor Belo.

A atriz de 49 anos virou assunto quando internautas relembraram seu antigo relacionamento com o cantor Belo, que a teria traído com Gracyanne Barbosa. Nesta semana, Radamés parece ter aproveitado a polêmica para declarar que Viviane também traiu o cantor, segundo o ogador, eles teriam ficado juntos por 2 anos.

Plena, Viviane aproveitou a noite em um restaurante japonês com o marido, com quem tem um filho, Joaquim, de 1 ano e 7 meses. "Amor meu", escreveu ela no vídeo compartilhado pelos stories do Instagram.

