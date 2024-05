Reprodução Instagram - 1.5.2024 Demi Moore surge com barriga chapada durante férias com filhas

Conhecida pelos filmes hollywoodianos que protagonizou, Demi Moore surpreendeu ao surgir de biquíni em um vídeo de férias com a família na última terça-feira (30). Aos 61 anos, ela ganhou elogios pela barriga trincada.



A atriz norte-americana está no México , junto das filhas: Rummer, de 35; Scout, de 32; e Tallulah, de 30. As três herdeiras são fruto da antiga relação entre Demi e o ator Bruce Willis, diagnosticado com afasia e demência .



Louetta, neta de Moore e Willis, também apareceu na postagem . A mãe da bebê, Rummer, finge se esquecer dela e volta para buscar a criança durante a gravação. Além dela, o mascote da família, o cãozinho Pilaf, também marcou presença.



O vídeo em família é a nova brincadeira da internet. No início, todos aparecem com roupas casuais do cotidiano, mas, quando pulam, aparecem, de forma imediata, já na praia , com roupas de banho. A música escolhida para o vídeo foi “Burning Love”, de Elvis Presley .

Assista:





