Reprodução Cecilia Madonna ganhou a credencial no dia que sua mãe completaria 44 anos

Qual a origem do seu nome? Alguns pais optam por nomes da moda. Outros, fazem homenagens a parentes próximos. Há quem prefira homenagear uma pessoa famosa, um ídolo, e esse foi o caso da apresentadora Fernanda Young, que demonstrou o seu amor pela Rainha do Pop e batizou sua filha de Cecilia Madonna.

A filha da apresentadora ganhou destaque nesta quarta-feira (1º) após publicar uma foto do seu documento que comprova que se chama Madonna , e pedir uma vaga no espaço VIP ao banco que está patrocinando o show gratuito da cantora pop em Copacabana , no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

Na publicação, Cecilia escreve: "Hoje seria um ótimo dia para vocês me ajudarem". A data seria perfeita porque seria o aniversário de 54 anos de Fernanda Young. A apresentadora morreu em 2019, devido a uma crise asmática e uma parada cardíaca.

oi oi @itau hoje seria um dia ótimo pra vocês me ajudarem https://t.co/YNuTidAudk — cecilia madonna (@bebenepotismo) May 1, 2024





Como resposta a Cecilia, o patrocinador afirmou: "Numa data como essa, a gente tinha que chamar Madonna pra assistir Madonna. Cecília, vai ser especial demais ter você com a gente no Espaço Itaú. Can we get together?"

Numa data como essa, a gente tinha que chamar Madonna pra assistir Madonna. Cecília, vai ser especial demais ter você com a gente no Espaço Itaú. Can we get together? 🧡🪩 https://t.co/Xkmxovs2E7 — Itaú de olho nos novos nomes (@itau) May 1, 2024





A declaração do banco e a conquista do ingresso VIP foi celebrado por Cecilia, que aproveitou o momento para prestar uma homenagem à mãe: "Conseguir o vip pra Madonna no aniversário da minha mãe é MUITO especial! Era um dos sonhos dela me levar para ver a Madonna, então muito obrigada pela ajuda gente. Ela vai estar com todos nós lá com certeza".

conseguir o vip pra madonna no aniversário da minha mãe é MUITO especial!!!! era um dos sonhos dela me levar para ver a madonna então muito obrigada pela ajuda gente 🫶🫶🫶 ela vai estar com todos nós lá com certeza pic.twitter.com/kFtLt6vKZy — cecilia madonna (@bebenepotismo) May 1, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp