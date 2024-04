Reprodução/Instagram - 06.02.2024 Kayky Brito fez reflexão sobre acidente que sofreu em 2023

O ator Kayky Brito , de 35 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (29) para atualizar os fãs sobre o processo de recuperação dele após ter sofrido um grave acidente de carro em setembro de 2023 na Barra da Tijuca , na zona oeste do Rio de Janeiro.





"Oi, tudo bem? Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: 'Kayky, sumiu, está tudo bem?'. Estou bem, graças a Deus. Me recuperando, fisica e mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês. Devo muito da minha vida a vocês", explicou.





O ator também contou sobre como tem sido voltar a andar de bicicleta , tendo em vista que passou por procedimentos cirúrgicos depois do grave acidente. "Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem", afirmou.





"O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei. Estou me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo", agradeceu.





Relembre o acidente

Kayky Brito foi atropelado em setembro de 2023. O atropelamento ocorreu quando ele passava pela orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. À época, ele estava acompanhado do apresentador Bruno de Luca , de quem é amigo de longa data. Por conta do acidente, o irmão de Sthefany Brito sofreu traumatismo craniano e politraumatismo.

