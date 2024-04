ROB PRANGE/Spain DPPI/DPP - 03/07/2023I via AFP Kate Middleton se recusa a usar peruca durante seu tratamento, diz jornal espanhol

Kate Middleton foi alvo de várias teorias após sumir por dois meses dos holofotes britânicos, especialmente após a divulgação de sua foto para o dia das mães, até que ela revelou estar lutando contra um câncer. Em tratamento por quimioterapia, foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde e aparência.

De acordo com o jornal espanhol El Nacional, a Princesa de Gales decidiu passar por todas as etapas de seu tratamento “sem fugir da realidade”, dispensando o uso de perucas, contrariando um pedido da Família Real, e planejando sua mudança para uma nova mansão, sem endereço revelado.

"A sua recusa em usar peruca reflete a sua autenticidade e desejo de ser honesta sobre a sua luta contra o câncer, mesmo quando isso significa mostrar os sinais visíveis do seu tratamento", diz o jornal.

Se a decisão de Kate Middleton de seguir o tratamento careca supostamente desagradou a Família Real, o mesmo não se pode de seus seguidores que, segundo o El Nacional, estariam positivamente impactados pela conscientização do câncer que a Família Real tem passado, lembrando que, além de Kate, o Rei Charles III também foi diagnosticado com a doença.

