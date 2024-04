Reprodução/Instagram/Carlo Locatelli - 31.03.2024 Samara Felippo fez um boletim de ocorrência para denunciar racismo sofrido pela filha adolescente

Após denunciar o caso de racismo sofrido por sua filha de 14 anos na escola de alto padrão, o Colégio Vera Cruz, em São Paulo, a atriz Samara Felippo recebeu apoio dos pais de outros alunos da sala e uma das envolvidas na agressão anunciou sua saída da instituição.

Filha de Samara Felippo é vítima de racismo em escola em São Paulo

"A Samara e sua filha devem estar lidando com as dores do ataque. Por aqui estamos tratando das nossas dores também, dando suporte emocional às nossas filhas adolescentes para passarmos pela turbulência e levarmos lições construtivas de todo esse processo. Todos nós estamos de certa forma enlutados com esse caso", diz um trecho da carta enviada pelos pais de alunos, segundo informação do Splash.

Os pais de uma das alunas responsáveis pela agressão racista também enviaram um comunicado aos pais dos alunos do 9º ano, e anunciaram sua "saída voluntária" da escola. O casal disse que pediu desculpas à Samara e sua família, e que se consideram "uma família progressista, que há anos busca caminhar e evoluir numa educação antirracista". Eles afirmaram que a filha "sempre foi uma menina educada e afetiva com as amigas", e negaram que houvesse "denúncias prévias de mau comportamento". "É uma adolescente em formação como cidadã — como os filhos de todos vocês. Que comete erros e acertos, como todos nós já cometemos em nossas vidas", disseram.

As alunas envolvidas no caso foram suspensas e proibidas de participar de uma viagem programada para os alunos. "Ressaltamos que outras medidas punitivas poderão ser tomadas, se assim julgarmos necessárias após nosso intenso debate educacional, considerando também o combate inequívoco ao racismo", garantiu a escola.

Entenda o caso

Duas meninas do 9º ano pegaram o caderno da adolescente, filha da atriz com o ex-jogador de basquete Leandrinho, arrancaram folhas de um trabalho, escreveram ofensas de cunho racial em uma das páginas e, na sequência, devolveram o caderno ao achados e perdidos.



"Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", escreveu a atriz em uma carta enviada a um grupo de pais da escola.

Samara disse que registrou boletim de ocorrência. "Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também."

