Reprodução/Instagram Juliana Oliveira trabalhou na Band antes de ser contratada pelo SBT

A humorista Juliana Oliveira se emocionou ao debater sobre o caso de racismo sofrido pela filha da atriz Samara Felippo , tema do programa “Chega Mais”, do SBT, na segunda-feira (29). Comovida, ela desabafou sobre um episódio em que foi vítima de preconceito por parte de um diretor da Band.

"O debate está sendo o racismo na escola, mas eu queria fazer um relato… O que me afetou profundamente foi em um local de trabalho. Antes de trabalhar no SBT, passei por outra emissora e lá eu tive um diretor… Numa dessas saídas de sexta-feira, depois da gravação, ele chamou a gente para ir para a casa dele, que era ali perto. E nós fomos, o pessoal do trabalho”, iniciou a assistente de palco do “The Noite”, com Danilo Gentili.

“Mas, em um certo momento, ele pegou no meu braço e no de um amigo, que era produtor, e nos expulsou do apartamento dele. Aí eu olhei para o meu amigo e pensei que ele estava brincando”, continuou ela, que ficou chocada com a situação, demorando a entender o que realmente aconteceu.

“E aí que a gente foi se ligar que nós éramos os únicos pretos da festa. Então, se você perceber que está rolando racismo, faça alguma coisa. Porque eu me senti sozinha e ninguém fez nada por mim. E olha estava lotado de gente…”, continuou a humorista.

Visivelmente emocionada, ela completou: “Tá aí a importância de você recriminar quem está falando isso”.

No "Chega Mais", do SBT, Juliana Oliveira, assistente de palco do "The Noite", desabafou e contou da vez que sofreu racismo por parte de um diretor da Band: pic.twitter.com/tnkfPIVJxF — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) April 30, 2024

Vale lembrar que, antes de ir para o SBT, Juliana Oliveira trabalhou com Danilo Gentili no programa “Agora é Tarde”, na Band.

