Reprodução Carlinhos Maia é detonado após empregada limpar coqueiro sem proteção

O influenciador digital Carlinhos Maia surgiu em seus stories levando duas funcionárias, Adriana e Ana Cássia, em uma viagem nesta terça-feira (30). Os três aparecem em um jatinho do influencer de 32 anos, bebendo champanhe e curtindo o voo.



Carlinhos Maia foi acusado de ter cometido supostamente maus-tratos com a dupla de funcionárias. Elas trabalham na mansão do influenciador. Ele evou a dupla para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, local onde vai realizar o Rancho do Carlinhos, reality online com outros influenciadores e anônimos.

No registro nos stories, Carlinhos se filmou brindando as taças de champanhe com as duas mulheres. Ele escreveu: "Olha quem pegou carona comigo".

Adriana, que já possui maus de 530 mil seguidores no Instagram, agradeceu ao influenciador digital pela viagem: "Obrigado, Senhor, por tudo. Só gratidão, obrigado minha família por estar comigo nos meus sonhos, obrigado Carlinhos, e meus seguidores que oraram junto comigo pra ir para o rancho".

Cássia, que é conhecida pelo apelido de Cassinha, comemorou os quase 780 mil seguidores, e afirmou que estava "vivendo um sonho".

Entenda a história

O humorista Carlinhos Maia virou alvo de críticas após filmar uma das funcionárias exposta em local alto, sem proteção , enquanto passava pano em um coqueiro. Na gravação publicada no Instagram, o influenciador debocha da situação, reforçando que a funcionária teria que limpar a árvore.

Através dos Stories, o comediante registrou o momento em que a funcionária se coloca em risco ao pisar apenas na borda do pavimento, enquanto outra funcionária a segura pela mão. O vídeo chamou atenção devido à falta de equipamentos de segurança.

"Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai segurando aí, depois passa pro próximo, e assim vai", diz o influenciador, enquanto filma a cena.

