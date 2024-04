Reprodução Instagram O método vem sendo utilizado por famosos para tratamento da pele

O influenciador e humorista Carlinhos Maia revelou o procedimento que vem fazendo para manter a pele jovial. O influencer, que possui mais de 30 milhões de seguidores, é adepto de tratamentos rejuvenescedores. Sua mais nova tentativa é o uso de esperma de salmão, uma nova tecnologia de estética regenerativa.



O procedimento já foi utilizado antes por outras famosas, como a atriz norte-americana Jennifer Aniston e a humorista Tata Werneck. No final de 2023, Tata publicou nos Stories: "Acabei de voltar da minha dermatologista, eu fiz o negócio de PDRN de salmão. Eu sou fresca, nunca fiz nada com agulha. É muito bom isso. Estou amando minha pele”.

O que é PDRN de salmão?

A Proteína de Desnaturação Não Regulada (PDRN) de salmão é utilizado na estética para diversos procedimentos. É uma área de pesquisa que está em desenvolvimento, com foco no tratamento da pele, cuidados capilares e rejuvenescimento.

O médico pós-graduado em Tricologia Médica e Dermatologia Clínica e Cirúrgica, Danilo S. Talarico, explica que o PDRN é "uma substância composta por uma série de moléculas bioativas extraídas do DNA do esperma do salmão". Por isso o nome incomum do procedimento.

Danilo continua: "Dessa forma, tem poderosas propriedades regenerativas. Então, na pele, é capaz de acelerar a cicatrização de feridas, além de promover rejuvenescimento ao estimular a proliferação de fibroblastos, que são responsáveis pela produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, componentes fundamentais para a manutenção da saúde, beleza e jovialidade da pele”.

O procedimento pode ser realizado de duas maneiras: injetável ou por drug-delivery. Danilo explica que a segunda forma utiliza "tecnologias como o laser erbium ou de picossegundos, radiofrequência microagulhada e até MMP (microinfusão de medicamentos na pele) que vão abrir canais que possibilitam que o PDRN, aplicado em seguida, possa atuar em diversas camadas”.

Já com o tratamento injetável, o PDRN é aplicado de forma mais precisa e atua nos locais desejados, entregando uma maior eficácia.

O procedimento, destaca a médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWSm Cláudia Melo, "tem tripla ação", sendo um "produto de biorregeneração celular que atua em três camadas: na epiderme sobre os queratinócitos, para melhorar a hidratação e o aspecto craquelado da pele; na região onde estão localizados os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno; e na camada de gordura, para combater a perda de gordura facial que ocorre com o passar dos anos",

Geralmente ele é associado a dois outros ingredientes queridinho dos procedimentos estéticos: ácido hialurônico e a niacinamida. "O ácido hialurônico aumenta a hidratação da pele sem promover volume. Já a niacinamida possui uma série de benefícios, atuando no clareamento da pele, na melhora da oleosidade e do tamanho dos poros, reduz a inflamação cutânea e promovendo ação antioxidante”.

Dessa forma, a pele fica mais firme, jovem e elástica, entregando mais hidratação, uniformidade e luminosidade para o rosto. Ele ainda poder usado de forma preventiva, para retardar os sinais de envelhecimento.

Danilo explica o uso no coro cabeludo: "Na região, a substância, por sua ação regenerativa, estimula a proliferação celular no bulbo capilar, mais especificamente no ‘bulge’ dos folículos pilosos, assim acelerando o crescimento dos fios, que também se tornam mais fortes, grossos e saudáveis”.

Ainda que o nome estranhe a primeira vista, o procedimento é considerado extremamente seguro. Danilo afirma: "Isso por que o DNA do salmão é similar ao DNA humano, então o PDRN possui alta compatibilidade com nosso organismo. Além disso, durante o processo de extração e purificação da substância, são removidos peptídeos e proteínas que podem causar reações imunes, sendo seguro até para pacientes alérgicos a frutos-do-mar”.

