Carlinhos Maia é detonado após empregada limpar coqueiro sem proteção

O humorista Carlinhos Maia virou alvo de críticas após filmar uma das funcionárias exposta em local alto, sem proteção, enquanto passava pano em um coqueiro. Na gravação publicada no Instagram, o influenciador debocha da situação, reforçando que a funcionária teria que limpar a árvore.

Através dos Stories, o comediante registrou o momento em que a funcionária se coloca em risco ao pisar apenas na borda do pavimento, enquanto outra funcionária a segura pela mão. O vídeo chamou atenção devido à falta de equipamentos de segurança.

"Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai segurando aí, depois passa pro próximo, e assim vai", diz o influenciador, enquanto filma a cena.

Nas redes, Carlinhos Maia foi fortemente criticado pelos internautas. "Quando a brincadeira coloca uma pessoa em perigo, ela para de ter graça", repreendeu uma usuária do Instagram. "Ridículo! Mesmo que for uma brincadeira de mau gosto, ele tá colocando a vida das pessoas em risco", alertou outra.

O cara que falou mal da Fernanda (carlinhos) colocando funcionária pra limpar coqueiro. Nossa a Fernanda perdeu demais mesmo https://t.co/sJUM9h55KW — BBBabi (@babi) April 3, 2024

"Tá foi uma brincadeira, aí a mulher cai e morre pronto por causa de uma brincadeira idiota", refletiu uma terceira.

