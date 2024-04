Reprodução/Instagram Bailarinos da cantora Madonna curtindo festa na piscina no Copacabana Palace

O Copacabana Palace foi tomado por uma festa na piscina. O motivo é o aniversário de um dos dançarinos da cantora pop Madonna , que estão hospedados no hotel de luxo desde a última segunda-feira (29) para o show da "The Celebration Tour". A Rainha do Pop fará um show gratuito em Copacabana no próximo sábado (4).



Marvin Gofin, um dos bailarinos da loira, aparaceu nos stories promovendo uma grande festa na piscina do hotel de luxo. A bailarina Sasha Mellory compartilhou o momento nos Stories do Instagram, com a equipe se divertindo.

A estadia da equipe de Madonna no Copacabana Palace tem se tornado pauta na internet. A atriz Isis Valverde, de 37 anos, mostrou aos seguidores como está o hotel nesta semana. Isis está hospedada no hotel de luxo. Ela disse: "Eu na minha casinha. Vocês sabem que morei aqui durante dois meses, né? Amo esse hotel, eu amo. Amo tudo. E agora estamos de volta”.

O Copacabana Palace está com a circulação restrita, graças à presença da Rainha do Pop e de sua equipe.

Show da Madonna

Madonna já está em terras tupiniquins! A Rainha do Pop foi vista desembarcando na manhã desta segunda-feira (29) em um aeroporto do Rio de Janeiro.

De lá, ela seguiu direto para um hotel próximo ao local onde está sendo montado o palco para o show que acontece no sábado (4). A cantora estava na companhia dos filhos.

Madonna fará uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana e deve atrair ao menos 1,5 milhão de pessoas. A artista subirá ao palco às 21h45.

