Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Show de Madonna no Brasil será transmitido pela Globo





O show que a popstar Madonna apresentará no Brasil no dia 4 de maio terá exclusividade de transmissão da Globo , além do canal pago Multishow e da plataforma de streaming Globoplay .

O show – que ganhou o nome The Celebration Tour in Rio -, será a noite em frente ao Copacabana Palace , tradicional ponto carioca, e poderá ser acompanhado pelo público na TV ou no celular de qualquer canto do país, pela TV Globo , pelo Multishow e pelo Globoplay , que terá sinal aberto para não assinantes logados .





Após uma espera de 12 anos , esta será a quarta passagem de Madonna para shows no Brasil. Ela já apresentou ao país a turnê The Girlie Show , em 1993, a Sticky and sweet tour , em 2008 e a MDNA em 2012. Desta vez, a apresentação nas areias de Copacabana será a única da cantora em toda a América do Sul .

A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro . O show será produzido pela BonusTrack .