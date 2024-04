Reprodução/Instagram - 04.04.2024 Artista fará show histórico no Rio de Janeiro

A cantora Madonna publicou uma série de fotos em homenagem ao show gratuito que fará no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A artista virá para o Brasil em parceria com o banco Itaú para trazer a turnê que está realizando desde o ano passado.



Ao som de "Faz Gostoso", parceria da veterana com a cantora Anitta, a americana fez referência ao Brasil na postagem.

Leia também Xuxa Meneghel deseja ser avó e pede para Sasha e João Lucas

"Safada está indo para o Rio", escreveu ela na legenda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Nos comentários da publicação, famosos se animaram com a postagem. "Vem, vem, vem, vem!", desejou Anitta. "Vem, mãe!", pediu Gloria Groove. "Vem, mami", suplicou Pabllo Vittar.



Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: