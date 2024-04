Reprodução Andressa Urach, modelo e criadora de conteúdo adulto

A criadora de conteúdo adulto e modelo Andressa Urach , de 36 anos, chocou os seus seguidores ao mostrar como era antes dos procedimentos estéticos e cirurgias plásticas que fez durantes os anos . A ex-peoa abriu uma caixa de perguntas no Instagram na última segunda-feira (29) e respondeu às dúvidas dos seus fãs.



A loira recebeu muitos elogios sobre sua aparência física , o que a levou a comentar sobre os procedimentos estéticos que fez para ter a aparência que possui hoje. O seguidor escreveu: "Linda antes, linda agora, linda de qualquer jeito, não é só as cirurgias kkk", o que foi respondido com uma foto antiga de Andressa e a frase: "É cirurgia sim".

Veja o antes e depois de Andressa Urach





Além de sua beleza, a loira comentou como tem sido para sua família o fato dela criar conteúdos pornográficos na internet. Ela diz: "Meu pai condena, minha mãe respeita".

Andressa é mãe de dois meninos, Arthur, de 19 anos, e Leon, de 2 anos. O mais velho causou polêmica há alguns meses por trabalhar como cameraman dos conteúdos eróticos que a vice-Miss Bumbum estrelava . Ele deixou a função e atualmente trabalha como DJ. "Ele está em uma fase que quer se dedicar à carreira de DJ", afirma.

A ex-peoa afirma que possui um acordo com o ex-marido — pai do filho caçula — para não expor o pequeno nas redes sociais: "Tenho um acordo com o pai do meu filho que, enquanto eu trabalhar com conteúdo adulto, não vou expor meu bebê aqui [nas redes socais]".

Entretanto, ela diz que sente falta de não ter a guarda do filho e que não se sente "completa" por conta disso : "Queria ter a guarda do meu bebê. É a única coisa que falta em minha vida. No mais, estou completa".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp