A modelo Andressa Urach relembrou as ficadas com famosos e chamou a atenção ao citar o ator Cauã Reymond. Urach resolveu montar o elenco dela para uma possível participação no "De Férias com o Ex" e citou Neymar, Cristiano Ronaldo e Cauã.



Segundo a modelo, o momento íntimo com Cauã Reymond rendeu lembranças boas. "Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: 'Uau! É você'. Até hoje eu recordo, boas lembranças", contou Urach, em entrevista ao canal Selfie Service.





Andressa teria sido bloqueada por Cauã Reymond após o assunto vazar na mídia no passado. No entanto, a ex-A Fazenda não poupou elogios ao desempenho do ator. "Foi maravilhoso, tudo de bom", disse.





Além dos detalhes de Cauã, Andressa Urach revelou que ficou com Lucas Lucco e até projetou um conteúdo sensual com o cantor sertanejo. "O famoso que eu já peguei e nunca contei é o Lucas Lucco. Acho que daria um conteúdo delicioso. Aquele tanquinho dele...", completou.