Climão! Andressa Urach movimentou as redes sociais ao rebater publicamente as acusações do ex-marido Thiago Lopes, que afirmou que a modelo não se importa com o filho caçula Leon e está sem vê-lo há dois meses.



"Vocês já viram essa novela antes. Infelizmente, meu ex acaba fazendo umas declarações em momentos que não está muito bem. Não gosto de ficar justificando nada, até porque não devo nada pra ninguém, mas ele falar que eu não me preocupo com meu filho é mentira. Vou mostrar pra vocês... Tive um prejuízo muito grande porque comprei o voo dele, da mãe dele e do Leon e eu já paguei o hotel para que o Leon passasse o aniversário de dois aninhos dele aqui com a gente. Já estava tudo organizado pra gente passar em família e ele simplesmente cancelou nas últimas semanas e agora está falando que não dou atenção ao meu filho, o que é mentira", disse.







Em seguida, Andressa os comprovantes de compra das passagens e da reserva do hotel. "Olha o prejuízo. Como vocês podem ver, já estava tudo organizado... Não sei de verdade o porquê de estar fazendo isso. Enfim, vida que segue. Se ele continuar me atacando, eu vou mostrar outras coisas também. Nem gosto de me justificar porque o justo não se justifica, mas não gosto quando as pessoas mentem, por isso quis mostrar pra vocês”, finalizou.







Após Andressa se manifestar, Thiago Lopes voltou às redes para responder perguntas de seguidores e atacou a ex-mulher. Questionado por um seguidor sobre os motivos pelos quais cancelou a viagem, o ex da modelo afirmou: "Porque eu fui o único que ela não conseguiu comprar pra ser conivente com as p*tarias dela. Eu não me vendo, se ela quiser, que venha. O mundo não tem que girar ao redor dela", respondeu.



Outro internauta perguntou se Thiago já havia topado passar o aniversário do filho no Rio. "Percebi que uma pessoa desse tipo não pode fazer parte da minha vida."



Ele ainda disse que o novo relacionamento de Andressa seria fake. "Tudo armado, manipulação dela. Porque dispensei ela e disse que iria seguir a minha vida. Aí ela ficou com raiva e inventou esse namoro pra não ficar com raiva."



"Diz que ela vai expor muita coisa sua se não parar de atacar ela", comentou um seguidor. "Expor o quê? Deprimente isso... Cansei de dar palco pra louco", respondeu.

