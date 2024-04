Google Noticias Lucas Souza adota bezerro de A Fazenda 15: “Novo integrante da família”

O ex-marido de Jojo Todynho e ex-A Fazenda, Lucas Souza, publicou uma carta aberta no Instagram comentando pela primeira vez sua sexualidade. A pauta foi muito recorrente durante sua separação com a cantora de funk. A carta foi publicada nos Stories de Lucas neste sábado (27).

Nela, o militar justifica o porquê da carta: "Então vamos lá pessoal! Primeiramente, quero explicar para vocês o porquê estou tomando essa decisão! A minha vida toda foi sempre pautada pela coragem. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida, fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem".

Ele continua: "Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa; coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com o trabalho desde cedo, sacrificar assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o Exército."

Lucas afirma que precisou de "coragem para deixar" a vida dele "exposta através da internet" e com as pessoas falando sobre sua sexualidade. "Para mim, isso sim foi um problema por muito tempo".

"A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de autoaceitação e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida", explica Lucas.

Lucas então afirma: "Me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em um processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentário e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês".

O ex-peão explica que falar do assunto foi como tirar um peso que o afligia e relatou que sua passagem pelo programa aumentou os comentários acerca de sua sexualidade. "Tive que sofrer novamente todos os preconceitos calado e quieto, pois meus sentimentos, angústias e confusão me travaram".

Lucas finaliza: "Espero que esse relato conscientize as pessoas, que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo, de forma pessoal e intransferível".

