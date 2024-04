Reprodução/Record Lucas Souza anuncia fim do namoro com Jaquelline pela segunda vez

Nesta quarta-feira (10), Lucas Souza anunciou o fim do namoro com Jaquelline Grohalski pela segunda vez. Esse é a segunda vez em pouco mais de um mês que o casal coloca um fim no relacionamento.

No perfil do X, antigo Twitter, o ex-militar compartilhou um comunicado declarando o término.





"Eu e Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", escreveu ele.

Há um mês a influenciadora havia informado que o namoro, que começou no confinamento de A Fazenda 15, tinha acabado. Uma semana depois, ele se reconciliaram e chegaram a aproveitar o Lollapalooza juntos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Oi Galerinha! Passando p falar p vocês que eu Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem.

Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil. — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) April 10, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp