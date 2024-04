Instagram/@daviooficialll Davi Brito aproveitando casa na praia em Manaus

O campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito , tem aproveitado sua saída do confinamento para descansar e ficar em paz com a família. Após quase duas semanas do final do programa, o baiano alugou uma mansão com piscina, churrasqueira e mesa de sinuca para curtir com a família. A casa fica localizada na Praia de Ponta Negra, em Manaus.



Após o fim do relacionamento com Mani Rego , com quem mantinha um namoro há cerca de um ano, Davi optou por fazer um "retiro" com a família. Na viagem, ele levou a mãe, Elisângela Brito, e a irmã, Raquel.

Veja as fotos





As primeiras semanas de Davi milionário com a família está sendo regada a churrasco, piscina, pagode, passeio de jet ski e cerveja gelada. O campeão compartilha os momentos de muita alegria com a família através dos stories do Instagram, onde surge com caixas de som e dançando.





Na última semana, Davi cumpriu os compromissos com a TV Globo. O ex-motorista de aplicativo gravou uma reportagem para o "Fantástico", participou da gravação dos programas "Altas horas" e "Domingão com Luciano Huck", e fez seus depoimentos para o documentário "Davi, um cara comum da Bahia", que tem estreia marcada para o dia 8 de maio no Globoplay.

Fim do relacionamento

Neste domingo (28), o vencedor do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, participou do "Domingão com Huck". Na atração, o campeão comentou como tem sido após sair da casa mais vigiada do país e abriu seu coração sobre o relacionamento com a cozinheira Mani Rego.

Davi e Mani anunciaram o fim do relacionamento poucos dias após a final do reality show, gerando grande comoção dos fãs do casal. O fim abrupto ainda está envolto de diversas pontas soltas.

Durante sua participação na atração dominical, o ex-motorista de aplicativo afirmou que continua "conversando" com Mani após o término. Entretanto, ele não deu mais detalhes em como anda a relação dos dois, garantindo apenas que as notícias que envolvem sua vida pessoas são "fofocas".

"Eu sei que deu essa polêmica toda sobre a minha vida pessoa, só cabe a mim resolver. Eu precisava de um tempo para raciocinar. Estamos conversando, estamos dialogando, mas toda essa polêmica é só fofoca, estão querendo tirar o meu valor. Eles não vão conseguir tirar isso de mim", disse Davi.

