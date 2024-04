Reprodução/X BBB 24: Davi detona Yasmin Brunet ao montar Top 10: 'Não fez nada'

Davi confundiu uma dinâmica pós-BBB 24 com o Sincerão e abriu o coração sobre os colegas de confinamento. Assim como os outros, o campeão fez o seu Top 10 a partir de um filtro.

No vídeo, o baiano não poupou críticas aos participantes que estiveram com ele na temporada.

Ao ver a imagem de Yasmin Brunet, Davi não deixou de alfinetar a rival. "Acho que ela não fez nada dentro da casa, vai em último mesmo", disparou.

Além da modelo, ele comentou sobre a relação com Beatriz, com quem teve um embate na reta final do reality. "Vou colocar ela em quarto lugar, foi comigo até o final, mas debateu comigo, teve atitudes que eu não gostei. Acho ela uma pessoa egoísta".

Quem também recebeu uma cutucada de Davi foram Maycon e Davi. "Maycon péssimo também, igual a Yasmin. O Nizam sétimo porque não tem 11º", completou ele.

