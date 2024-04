Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Whindersson Nunes desabafa após internação de amigo

O humorista Whindersson Nunes chocou seus seguidores neste domingo (28) após confidenciar uma história que sofreu há alguns anos. Segundo ele, quatro stalkers já o perseguiram durante sua carreira, com ele tendo feito um boletim de ocorrência contra um deles.



Em sua conta no Twitter, o humorista de 29 anos explicou como aconteceram os fatos e comparou sua história com a trama da minissérie "Bebê Rena", produção que vem fazendo sucesso na Netflix, em que o personagem Donny Dunn é perseguido e abusado por uma mulher ao longo de alguns anos. A trama da série segue fatos reais, baseados na vida do comediante Richard Gadd, que protagoniza a obra.

No Twitter, Whindersson disse: "Já passaram pela minha vida 4 pessoas como da série “bebê rena”, 3 mulheres e 1 homem. O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho."

A segunda pessoa era "uma senhora que me manda mensagens há 5 anos (até hoje), ela briga comigo, me pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se ela tivesse um relacionamento comigo em que eu não participo", continua.

Whindersson conta da pessoa que mais lhe causou medo: "Outra me perseguiu por dois anos, ia em alguns lugares que eu fazia show, mandava foto do lado de fora, essa eu fiz B.O, ai nunca mais ouvi falar dela". A última, o humorista preferiu não dar detalhes porque era "muito específico" e não havia feito nada, "só era estranho o que acontecia".

Ele finaliza comparando sua carreira com a de Richard: "Quando eu assisti essa série eu consegui entender que algumas pessoas têm um fascínio pela pessoa em vez de amor ou carinho, não sei como amedrontar alguém pode demonstrar amor, eu hein. Minha vó me dizia, tu vai ver coisa meu 'fi'".

Bebê Rena

Intitulada originalmente como "Baby Reindeer", a série "Bebê Rena" é a indicação do iG Gente para este final de semana. Sucesso de audiência como seriado mais visto na Netflix , a obra de mistério e drama é baseada em um caso verídico envolvendo um escritor escocês e a perseguição sexual sofrida por ele.

Na trama, o ator Richard Gadd interpreta Donny Dunn, um comediante que conhece uma mulher em um bar e começa a ser perseguido por ela. Trata-se da antagonista Martha, interpretada por Jessica Gunning. O enredo é construído com base na obsessão paranoica que Martha sente por Donny.

"Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois", diz a sinopse oficial. A série é desdobrada em 7 episódios, que duram entre 32 e 42 minutos cada.

