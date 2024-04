Reprodução Instagram - 26.4.2024 Sheyla Mell e Eduardo Costa

Conhecida pelo título de "Miss Bumbum México", Sheyla Mell surpreendeu os internautas ao relembrar do envolvimento amoroso que teve com o cantor Eduardo Costa . Ela ainda alfinetou o artista e debochou da aparência dele.



Uma página de conteúdos sertanejos (@mulekesertanejo) fez uma publicação que mostrava o envelhecimento de Eduardo , e Sheyla resolveu provocar o antigo affair. "A melhor época dele foi enquanto eu pegava, não é?", alfinetou a Miss Bumbum nos comentários da postagem.





Sheyla já afirmou publicamente que ela e Eduardo se envolveram amorosamente nos anos de 2013 e 2016, entre idas e vindas. Em 2013, Eduardo Costa namorava a apresentadora do SBT Helen Ganzarolli . O cantor confirmou que traiu a então namorada durante o relacionamento, porém nunca expôs se foi com a Miss Bumbum ou com outra mulher.





Conhecido no gênero musical sertanejo, Eduardo Costa tem virado assunto nas redes sociais por conta da aparência. Muitos internautas acusam o artista de ter feito intervenções estéticas na região do rosto, como harmonizações faciais . No entanto, ele nega que tenha feito o procedimento.

