Mãe de Gracyanne comenta separação da filha: 'Essa história vai mudar'

Mãe de Gracyanne Barbosa se pronunciou sobre o fim do casamento da filha com Belo. O casal anunciou o divórcio na semana passada após acusações de traição por parte da influenciadora.

Ledir Jacobina deixou um comentário na publicação da musa fitness que comentava sobre a separação.





"Filha, Deus te ama eu também. Isso incomoda o inferno. Persevere e seremos vencedoras sempre. Deus é contigo. Essa história vai mudar", escreveu ela.

Vale lembrar que Ledir morou com o casal juntamente com as duas filhas. Agora, o cantor deixou a casa onde viveu por mais de dez anos.

O anúncio do fim do relacionamento aconteceu na última semana. Gracyanne e Belo, no entanto, estariam separados há alguns meses, após a musa ter supostamente se envolvido com o personal Gilson Oliveira. Gracyanne nega que tenha ocorrido qualquer traição.

