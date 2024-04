Reprodução/Gshow/Fabiano Battaglin O músico será homenageado em uma série documental

As coisas não estão tão ruins para o cantor de pagode Belo como a maioria imagina. Segundo as informações do Portal Leo Dias, o pagodeiro estaria lucrando após o fim do relacionamento de 16 anos com a musa fitness Gracyanne Barbosa.

O término conturbado com supostas traições envolvendo a ex-dançarina do Tchakabum com o seu personal trainer, teria rendido bons frutos para Belo. Sua demanda de shows teria aumentado e elevado o valor do cachê de seu show.

De acordo com o colunista, o anúncio do divórcio chegou em um momento oportuno, uma vez que o antigo grupo do pagodeiro, o Soweto, está rodando o Brasil com uma nova turnê de reencontro e tem se tornado um sucesso.

Além dos shows com os antigos colegas de banda, Belo já teria reservado datas para shows solos, devido à alta demanda. Os cachês dos shows chegam na casa dos R$ 700 mil, segundo Leo Dias. Após o término, o cantor já chegou a lançar uma nova música.

Esse seria o auge da carreira de Belo, com o cantor passando os números de cantores de pagode como Thiaguinho, Ludmilla e Menos é Mais em questão de faturamento. Os números, no entanto, não foram confirmados pela equipe do cantor. Mas uma coisa é certa, Belo está focado em sua carreira após o fim do relacionamento.

A ex-esposa fez pronunciamentos exaltando Belo e o apoiando a retornar aos palcos. Nas redes sociais, Gracyanne deixou um recado celebrando o sucesso do pagodeiro: "Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos”.

A musa continua: "Um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza! Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não acabou! E se existe amor, pode existir um recomeço, né?”

Fim de relacionamento

O casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos juntos. O casal era querido pelo público, ganhando muitos fãs ao longo dos anos. Entretanto, o início do relacionamento foi marcado por polêmicas e rumores de traição, que deu o título de “fura olho” para a modelo fitness.

