Reprodução Instagram - 25.4.2024 Lucas Buda

Lucas Henrique , popularmente conhecido como Lucas Buda, veio a público denunciar os ataques gordofóbicos que tem sofrido desde que deixou o “Big Brother Brasil 2024” . Na última quarta-feira (25), ele publicou um vídeo nas redes sociais em que fazia o relato.



“Desde que eu entrei no ‘BBB’, sabia que esse era um assunto que iria aparecer aqui fora. Por muito tempo, eu tive problema com minha autoestima, com meu corpo e com a forma que eu me enxergava no mundo por comentários como esses”, iniciou.



O ex-marido de Camila Moura ainda enfatizou que as críticas são feitas com o intuito de “ofender” ele. “Pretendem me ofender pela condição do meu corpo”, ressaltou. O capoeirista ainda diz que a "maturidade" e a "terapia" o ajudaram a lidar com esses ataques gordofóbicos.



“Hoje não tenho vergonha do meu corpo, tenho orgulho. É esse o corpo recordista de provas do líder de um dos maiores programas do mundo. É esse corpo que carrega a minha história, a minha experiência de vida e toda a minha trajetória. É esse corpo que eu amo, respeito e a ele que imponho respeito também”, finalizou.









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp